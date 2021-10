Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Berkshire-Aktie könne sich zwar nicht völlig dem negativen Gesamttrend entziehen, habe sich in den letzten Tagen aber dennoch auf hohem Niveau behauptet. In der Spitze habe das Papier knapp fünf Prozent eingebüßt und schneide damit viel besser ab, als viele andere Mega-Cap-Aktien. Die Relative Stärke des Titels hänge sehr stark mit Buffetts Investmentstrategie zusammen.Die Verluste bei Berkshire seien größtenteils auf den Rücksetzer bei der Apple-Aktie zurückzuführen, die nach wie vor 40 Prozent seines Portfolios ausmache. Angesichts der Rally des Papiers sei dieser Rücksetzer aber völlig normal und gesund. Daneben setze Buffett vermehrt auf defensive Werte. Darunter befänden sich beispielsweise Verizon Coca-Cola und Kraft Heinz , die zusammen auf 18 Prozent der Gewichtung im Berkshire-Portfolio kämen.Verizon sei nach AT&T das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen der Welt und eines der jüngsten großen Investments von Buffett. Laut einer Erhebung von Ericsson solle sich die Zahl der 5G-Anschlüsse von 191 Millionen 2020 auf 2,8 Milliarden 2025 erhöhen. Und Verizon fokussiere sich derzeit sehr stark auf diesen Zukunftsmarkt und habe sich im Zuge der letzten Versteigerung bereits die meisten 5G-Frequenzen in den USA für 45,5 Milliarden Dollar gesichert.Damit sei Verizon auch bestens gegen Krisenszenarien gerüstet. Denn ohne Internet würden Unternehmen und Privathaushalte auch in der Krise nicht auskommen können. Zudem sei die 5G-Technik Voraussetzung für viele neue Anwendungen, beispielsweise im Bereich des Autonomen Fahrens oder E-Health. Last but not least liege die Dividendenrendite von Verizon derzeit bei 4,7 Prozent. Daher dürften Anleger mit dem Wert trotz steigender Preise auch inflationsbereinigt eine positive Rendite erzielen.Warren Buffett setze auf Unternehmen mit einem großen Burggraben und krisenfesten Geschäftsmodell, die stabile Dividendenzahler seien und auch in Krisenzeiten Cashflow generieren würden.Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger warten den Ausbruch über die 50-Tage-Linie ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 04.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: