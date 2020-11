Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

175,84 EUR +0,22% (06.11.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

175,62 EUR -0,73% (06.11.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

208,85 USD +0,67% (06.11.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (08.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffetts Investmentgesellschaft setze in der Corona-Krise immer stärker auf Aktienrückkäufe. In den drei Monaten bis Ende September habe Berkshire Hathaway nach eigenen Angaben vom Samstag rund 9 Mrd. USD für den Rückkauf eigener Anteilsscheine ausgegeben. Damit sei allein im dritten Quartal mehr für diese Art der Aktienkurspflege aufgewandt worden als je zuvor in einem vollen Kalenderjahr. Im Jahresverlauf summiere sich der Betrag bereits auf ca. 16 Mrd. USD.Viele andere Konzerne hätten ihre Aktienrückkäufe begrenzt, um in der Corona-Krise das Geld zusammenzuhalten. Warren Buffett habe jedoch mit Berkshire Hathaway zuletzt auf liquiden Mitteln von 145,7 Mrd. USD gesessen. Der Cash-Bestand sei somit gegenüber dem Vorquartal nur leicht zurückgegangen. Der Staranleger würde das Geld zwar eigentlich deutlich lieber für Investitionen ausgeben - Aktienrückkäufe zur Kurspflege habe er lange weitgehend abgelehnt. Doch Buffett tue sich schon seit geraumer Zeit schwer, geeignete Übernahmeziele zu finden.Das Tagesgeschäft von Berkshire Hathaway leide derweil weiter unter der Corona-Krise. Der Betriebsgewinn sei im Jahresvergleich um 32% auf 5,5 Mrd. USD gesunken, das wichtige Versicherungsgeschäft habe Verlust gemacht. Das Nettoergebnis habe indes stark von der Börsen-Rally profitiert und von 16,5 auf 30,1 Mrd. USD zugelegt. Buffett selbst rate allerdings immer dazu, dieser Kennziffer keine große Beachtung zu schenken. Da hier unrealisierte Investmentgewinne und -Verluste ausgewiesen würden, komme es zu starken Schwankungen, die wenig über den tatsächlichen Geschäftsverlauf aussagen würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: