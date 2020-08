Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

174,14 EUR -0,67% (20.08.2020, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

207,21 USD -0,54% (19.08.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (20.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) hat im zweiten Quartal weiter unter der Corona-Krise gelitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Betriebsgewinn sei im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 5,5 Mrd. Dollar zurückgegangen. Der Überschuss sei dank der Kurserholung an den Börsen jedoch von 14,1 Mrd. auf 26,3 Mrd. Dollar in die Höhe geschossen. Ein Großteil davon sei der Apple-Aktie zu verdanken, die inzwischen fast die Hälfte des Portfolios ausmache. Beim Nettoergebnis müssten allerdings auch unrealisierte Investmentgewinne und -Verluste ausgewiesen werden. Deshalb schwanke diese Kennziffer stark und sei als Gradmesser für den tatsächlichen Geschäftsverlauf relativ ungeeignet. Zum Vergleich: Im Vorquartal habe es hier noch ein Rekordminus von 50 Mrd. Dollar gegeben.Interessante Einblicke eröffne der Blick ins Portfolio: Während Buffett bei den Banken drastisch reduziert habe, sei er eine Beteiligung an Barrick Gold eingegangen. Insgesamt hätten sich die Barreserven von Berkshire Hathaway stark erhöht, und zwar um gut 10 Mrd. auf 146,6 Mrd. Dollar. Damit steige der Anlagedruck auf den Börsenguru weiter.Die Finanzmärkte würden schon lange auf Buffetts nächste Mega-Übernahme warten. Doch anders als in früheren Krisen habe er sich - abgesehen von einem größeren Erdgas-Deal - in der Pandemie zurückgehalten. Statt die enormen Cash-Bestände in Beteiligungen oder Zukäufe zu investieren, habe Buffett zuletzt immer stärker auf Aktienrückkäufe zur Kurspflege gesetzt. In den drei Monaten bis Ende Juni wurde dafür der Rekordbetrag von 5,1 Mrd. Dollar aufgewandt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2020)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:174,24 EUR -0,47% (20.08.2020, 10:12)