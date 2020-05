Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

172,78 EUR -1,74% (30.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

182,67 USD -2,50% (01.05.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (03.05.2020/ac/a/n)



Warren Buffett habe im Zuge der Coronakrise einen Teil seiner Beteiligungen an Fluggesellschaften abgestoßen. Wie in der Nacht zum Sonntag bekannt geworden sei, sei es nicht nur bei diesen Verkäufen geblieben. Der legendäre Investor habe im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway bekanntgegeben, mittlerweile alle seine Airlines-Beteiligungen - Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines und United Airlines - veräußert zu haben. Laut Buffett habe sich die Welt für die Fluggesellschaften verändert. Und er wisse nicht, ob die Menschen jetzt ihre Gewohnheiten aufgrund des Shutdowns ändern würden und ob sie in drei, vier Jahren genauso viel fliegen würden wie im letzten Jahr. Auf die Frage, ob Berkshire Hathaway alle seine Airlines-Beteiligungen veräußert habe, habe er mit "Ja" geantwortet.Als Value-Investor lasse sich Warren Buffett nicht durch kurzfristige Turbulenzen an der Börse aus der Ruhe bringen. Offensichtlich gehe er davon aus, dass die Luftfahrtindustrie noch lange unter der aktuellen Krise leiden und sich von ihr nicht mehr vollständig erholen werde. Damit stimme auch sein Investment-Case nicht mehr und der Verkauf der Airlines erscheine eine logische Folge seiner Überlegungen zu sein, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2020)