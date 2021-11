Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

249,05 EUR +0,24% (05.11.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

287,88 USD +0,07% (05.11.2021, 21:10)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (07.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Aktienmärkte wüden derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten eilen und der von vielen Anlegern bewunderte Starinvestor Warren Buffett bleibe passiv. Sichtbare Aufstockung des Aktienportfolios? Nicht wirklich. Große Deals? Fehlanzeige. Stattdessen setze er vermehrt auf eigene Aktien. Alleine im letzten Quartal habe das Rückkaufsvolumen knapp 7,6 Mrd. USD betragen. Man müsse berechtigterweise die Frage stellen, warum das Investmentgenie so zurückhaltend agiere. Liege es vielleicht an seinem fortgeschrittenen Alter? Buffett sei in diesem Jahr 91 Jahre alt geworden.Um diese Frage zu beantworten, müsste man etwas zurück in die Vergangenheit gehen. Warren Buffetts wichtigstes Investmentprinzip laute: "Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent." Diese Möglichkeit habe er definitiv zu Beginn der Corona-Krise gehabt. Er habe die Chance entgehen lassen, was ihm berechtigte Kritik eingebracht habe. Derzeit sei es allerdings schwierig attraktiv bewertete Investments auf den Kapitalmärkten zu finden. Die Notenbanken hätten die Geldmenge in der Corona-Krise massiv ausgeweitet, das meiste Kapital sei in die Kapitalmärkte geflossen und habe damit die Bewertungen von Aktien und anderen Assets in die Höhe geschraubt.Natürlich finde man auch heute noch Aktien mit attraktiver Bewertung, viele davon kämen für Buffetts Holding Berkshire Hathaway z.B. aufgrund ihres Geschäftsmodells oder zu geringer Marktkapitalisierung aber nicht infrage. Und so fokussiere sich Buffett v.a. auf vier Werte. Am Samstag sei bekannt geworden, dass sein Aktienportfolio zu 70% aus den Papieren von Apple, Bank of America, American Express und Coca-Cola bestehe. Alleine seine Beteiligung an Apple belaufesich auf knapp 129 Mrd. USD. Dieses Vorgehen habe mit Diversifikation wenig zu tun.Buffett sei aber auch nie ein großer Verfechter von diversifizierten Portfolios gewesen. "Diversifizieren ist ein Schutz gegen Unwissen. Es macht wenig Sinn für diejenigen, die Bescheid wissen", habe Buffett vor vielen Jahren auf der Hauptversammlung seiner Holding Berkshire Hathaway gesagt. Auch hier bleibe sich Buffett also treu.Warren Buffetts Passivität hänge wohl größtenteils mit seinen Investmentprinzipien zusammen. Er finde aktuell schlicht keine günstigen Beteiligungen und setze vermehrt auf eigene Aktien. Das sei zwar nicht besonders kreativ, entspreche jedoch dem konservativen Naturell des Investmentgenies. Er beschränke sich darauf, dass Berkshires Sparten außerhalb des Aktienportfolios sich operativ solide entwickeln und einen stetigen Cashflow generieren würden, den er in den Rückkauf eigener Aktien stecken und so den Kurs von Berkshire positiv beeinflussen könne. In diesem Jahr schlage sich die Berkshire Hathaway-Aktie in Sachen Performance bisher besser als die Benchmark S&P 500.Privatanleger sollten sich Buffett allerdings an dieser Stelle nicht als Vorbild nehmen, sondern weiterhin Ausschau nach aussichtsreichen Aktien halten. So hätten in den letzten Jahren Wachstumsaktien den Value-Sektor, also Buffetts bevorzugte Investmentdomäne, outperformt. Zudem habe Buffett selbst mehrfach betont, dass man als Kleinanleger deutlich mehr Möglichkeiten habe, sich attraktive Aktien auszusuchen. Für große institutionelle Adressen wie Berkshire kämen laut Buffett beispielsweise viele Small-Caps aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung gar nicht in Frage. Privatanleger könnten damit aber laut Buffett ein Vermögen aufbauen."Der Aktionär" bleibe für die Berkshire Hathaway-Aktie weiterhin bullish, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: