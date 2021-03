Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

219,60 EUR +0,90% (12.03.2021, 13:24)



XETRA-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

219,20 EUR -0,70% (12.03.2021, 13:14)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

260,91 USD -1,17% (11.03.2021)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Deutschland Berkshire Hathaway-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ein Kauf.Warren Buffett habe zuletzt seine Apple-Beteiligung etwas abgebaut und damit dicke Gewinne realisiert. Dafür sei er bei einer anderen Technologie-Aktie eingestiegen, die viele Investoren kaum im Blick hätten.Die Rede sei vom Telekommunikationskonzern Verizon, der bestens im Bereich 5G positioniert sei. Im letzten Quartal habe Warren Buffett über seine Investmentholding Berkshire Hathaway über 146.716.496 Verizon-Aktien gekauft. Damit würden die Verizon-Anteile knapp drei Prozent des Gesamtportfolios von Berkshire ausmachen.Mit dem Kauf von Verizon-Aktien baue Buffett zugleich auch seine Position im 5G-Markt aus. Der Investmentguru halte bereits Aktien von T-Mobile US. Diese habe Buffett im dritten Quartal des vergangenen Jahres im Wert von rund 276 Millionen Dollar erworben. Später habe er seine T-Mobile-Beteiligung nochmal um 5,2 Millionen Aktien aufgestockt.Als langfristiger Investor habe Buffett einen der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt als sein Anlageziel ausgewählt. So solle sich laut einer Erhebung des Telekommunikationskonzerns Ericsson die Zahl der 5G-Anschlüsse von 191 Millionen 2020 auf 2,8 Milliarden 2025 erhöhen. Zudem sei die 5G-Technik unter anderem die Voraussetzung für solche Anwendungsgebiete wie Autonomes Fahren oder E-Health.Für den "Aktionär" bleibt die Berkshire-Aktie ein Kauf, so Emil Jusifov. (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link