Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Seit Jahren sitze die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett auf hohen Liquiditätsbeständen. Doch mit den am Wochenende auf der Hauptversammlung vorgelegten Quartalszahlen von Berkshire Hathaway werde bekannt: Gleich in mehrere Unternehmen habe der Kult-Investor Milliarden-Summen investiert. Öl-Werte und Versicherungen seien auf dem Einkaufszettel gestanden und auch Activision Blizzard.Am Samstag habe Berkshire Hathaway zu seiner legendären Hauptversammlung in Omaha geladen. Mit Spannung erwartet würden auf dem dreitägigen Event auch mögliche Äußerungen von Buffett, der von seinen Fans auch "Orakel von Omaha" genannt werde, zur Weltwirtschaftslage angesichts des Kriegs in der Ukraine.Buffett habe nach langem Zögern einen Großteil ihres gewaltigen Barvermögens in Zukäufe investiert. Die Barbestände seien in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen, weil sich Buffet bei der Suche nach Übernahmezielen angesichts hoher Unternehmensbewertungen schwer getan habe. Das habe sich offenbar geändert. Die Aufstockung von Aktienpaketen an den Ölkonzernen Chevron und Occidental Petroleum habe dazu beigetragen, dass der zuvor hohe Kassenbestand von Januar bis März um 40 Mrd. USD auf 106 Mrd. USD gesunken sei.Buffett habe auch den Anteil an Activision Blizzard aufgestockt. Die Beteiligung an dem Computerspiele-Hersteller mit Hits wie "Call of Duty" und "Candy Crush" liege nun bei 9,5%, habe Buffett laut Reuters auf der HV mitgeteilt. Der Löwenanteil der Beteiligung sei aufgebaut worden, nachdem der Softwarekonzern Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Mrd. USD bekannt gegeben habe. Die Activision Blizzard-Aktionäre hötten dem Deal kürzlich zugestimmt.Berkshire Hathaway sei bekanntlich an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt. Angesichts schwächerer Versicherungsgeschäfte, die von Gewinnen anderer Beteiligungen annähernd ausgeglichen worden seien, habe Buffett für Berkshire Hathaway nur einen stagnierenden operativen Gewinn vermelden können.Die Berkshire Hathaway-B-Aktie sei zuletzt auf März-Niveau und unter ihre 50-Tage-Linie zurückgefallen, gehöre dennoch seit Jahresanfang zu den Gewinnern an der Wall Street.Mit den neuen Investments in Öl- und Versicherungsaktien dürfte Warren Buffett angesichts des wirtschaftlichen Umfelds richtig liegen. "Der Aktionär" empfehle beide Branchen bereits seit 2021 zum Kauf, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.05.2022)