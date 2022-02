Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

283,35 EUR +2,92% (25.02.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

319,24 USD +3,56% (25.02.2022, 22:06)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (27.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Dank der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise habe die Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett zum Jahresende glänzend verdient. Im Schlussquartal 2021 habe Berkshire Hathaway den Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreswert laut eigener Mitteilung vom Samstag um 45% auf 7,3 Mrd. gesteigert. Berkshires Hathaways Nettoergebnis sei in den drei Monaten bis Ende Dezember um 11% auf 39,6 Mrd. USD gestiegen. Hier würden aber auch stark schwankende unrealisierte Buchgewinne der vielen Aktienbeteiligungen ausgewiesen. Deshalb sei die Aussagekraft mit Blick auf den Geschäftsverlauf begrenzt.Die auf dem Finanzmarkt mit Spannung verfolgten Barbestände habe Berkshire Hathaway auf 146,7 Mrd. USD verringert. Berkshire Hathaway habe im Schlussquartal 6,9 Mrd. USD für den Rückkauf eigener Aktien ausgewiesen, nach 7,6 Mrd. USD im Vorquartal.Zeitgleich mit dem Quartalsbericht habe Buffett auch seinen jährlichen Brief an die Berkshire Hathaway-Aktionäre veröffentlicht. Darin habe er u.a. den iPhone-Hersteller Apple und dessen Chef Tim Cook in höchsten Tönen gelobt. Der Tech-Konzern habe sich in den vergangenen Jahren zu einer der Lieblingsaktien des 91-jährigen Investors entwickelt. Berkshire Hathaway halte rund 5,6% von Apples Aktien - die Beteiligung sei zuletzt über 160 Mrd. USD wert gewesen. 2021 habe Apple Berkshire Hathaway laut Buffett 785 Mio. USD an Dividenden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link