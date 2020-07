Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (13.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die LupeWarren Buffett sei während der Coronakrise vielfach Passivität vorgeworfen worden. In der Tat habe der Investmentguru auf lukrative Zukäufe im Crash verzichtet. Dadurch lasse sich auch die Underperformance seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erklären. Doch wie neulich bekannt geworden sei, habe Buffett doch Milliardenbeträge, und zwar in eigene Aktien investiert.Wie die "The Economic Times" berichte, ergehe aus dem Zulassungsantrag bei der SEC, dass Berkshire die Anzahl seiner Aktien seit dem 23. April um 1,2 Prozent verringert habe. Daraus lasse sich schließen, dass Buffett in der Krise massiv in eigenen Aktien investiert habe. Die Gesamtsumme der Investition würde sich je nach Zeitpunkt des Aktienrückkaufs auf 4,9 bis 5,9 Mrd. Dollar belaufen.Zudem sei erst vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass die Holding der Investmentlegende für vier Milliarden Dollar den Bereich Erdgastransport und -speicherung von Dominion Energy gekauft habe. Einschließlich der Schuldenübernahme belaufe sich der Deal auf fast zehn Milliarden Dollar.Im Rahmen der Transaktion werde Berkshire Hathaway Energy 100 Prozent der Anteile an Dominion Energy Transmission, Questar Pipeline und Carolina Gas Transmission sowie 50 Prozent an Iroquois Gas Transmission System erwerben.Der KBV der Gesellschaft sei inzwischen auf 1,1 gesunken, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeute. Für den AKTIONÄR bleibe die Berkshire Hathaway-Aktie ein antizyklischer Kauf. Zudem könnte sich das Buffett-Papier aufgrund seiner günstigen Bewertung in der aktuellen Marktlage als Hedge gegen eine mögliche Konsolidierung des stark performenden Gesamtmarktes eignen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link