Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

178,68 EUR -0,02% (25.09.2020, 16:22)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

178,60 EUR +0,54% (25.09.2020, 16:07)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

207,46 USD -0,64% (25.09.2020, 16:09)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (25.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Aktie von Berkshire Hathaway habe lange Zeit durch Relative Stärke geglänzt, habe sich aber zuletzt doch durch die Schwäche des Gesamtmarktes anstecken lassen und in den vergangenen Tagen einige Prozent eingebüßt. "Der Aktionär" nehme dies zum Anlass, um die aktuelle Entwicklung bei der Investmentgesellschaft von Warren Buffett zu analysieren.Seit dem September-Hoch habe die Berkshire-Aktie mittlerweile rund sieben Prozent eingebüßt, sie befinde sich aber immer noch knapp über der 50-Tage-Linie bei 208,32 Dollar. Sollte diese Unterstützung nicht halten, wären der Support bei 200 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 201,54 Dollar die nächsten wichtigen Anlaufstellen für die Bullen. Nach oben gelte es für die Bullen schnell wieder den Widerstand an der Horizontalen bei 216 Dollar zu überwinden. Danach wäre der Weg in Richtung des September-Hochs bei 223,24 Dollar frei.Aus fundamentaler Sicht spreche wenig gegen eine baldige Rückkehr der Bullen. Buffett habe zuletzt wieder Geld in die Hand genommen und Milliarden in eigene Aktien, Infrastrukturprojekte und japanische Handelsgesellschaften investiert. Die Gesamtsumme seiner Investitionen in den letzten Monaten dürfte im zweistelligen Milliardenbereich liegen.Zudem habe er sich massiv von seinen Anteilen an Old-Economy-Titeln (Banken, Flug- und Ölgesellschaften) getrennt. Erwähnenswert sei, dass der Altmeister nach wie vor auf einer Rekordsumme von über 140 Milliarden Dollar Cash sitze und das 2021er KBV von Berkshire bei 1,1 liege, was im historischen Vergleich für eine Unterbewertung der Aktie spreche."Der Aktionär" bleibt für das Buffett-Papier unverändert bullish und empfiehlt Investierten, ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov. Anleger an der Seitenlinie sollten die Korrektur zum Neueinstieg nutzen. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link