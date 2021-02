Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

202,20 EUR -0,71% (18.02.2021, 13:24)



XETRA-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

202,50 EUR -0,59% (18.02.2021, 13:08)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

245,25 USD -0,01% (17.02.2021)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Deutschland Berkshire Hathaway-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (18.02.2021/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Warren Buffett war mit seiner Holding Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) wieder am Aktienmarkt aktiv, so die Experten von "FONDS professionell".Reduziert habe der US-Investmentguru seine Wette auf Apple, neu hinzugekommen seien laut Bloomberg News drei neue Beteiligungen: Demnach habe Berkshire gemäß Pflichtmeldung bei der US-Börsenaufsicht Anteile am Mobilfunkanbieter Verizon Communications, dem Versicherungsmakler Marsh & McLennan und dem Rohölkonzern Chevron gekauft. Doch auch nach der Reduzierung des Apple-Anteils um sechs Prozentpunkte bleibe der iPhone-Hersteller Berkshires größtes Einzelinvestment. Der Wert des Anteils habe Ende 2020 bei rund 120 Milliarden US-Dollar (99 Milliarden Euro) gelegen. Zum Vergleich: Insgesamt bringe das Berkshire-Portfolio rund 250 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage.Buffett und seine Manager Todd Combs sowie Ted Weschler hätten Berkshires Portfolio im letzten Jahr angesichts der Corona-Pandemie umgebaut. Aus dem Bankensektor habe sich das Unternehmen teilweise zurückgezogen, da bei Verbraucherkrediten und Gewerbeimmobilien Risiken schlummern würden. Die Anteile an diversen Fluglinien hätten lockdown-bedingt mit teils herben Verlust abgestoßen werden müssen.Bei den Arzneimittelherstellern habe Berkshire umgeschichtet. Beteiligungen an der US-Firma Merck & Co, Abbvie und Bristol-Myers Squibb seien aufgestockt worden, eine erst kürzlich erfolgte Investition in Pfizer - mit seinem in Kooperation mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff zuletzt erfolgreich - hingegen beendet.Die überraschende Wette auf Barrick Gold - Buffett habe jahrelang keinen Hehl aus seiner Skepsis bezüglich des Edelmetalls gemacht - habe Berkshire vollständig aufgelöst und seinen Anteil am Automobilhersteller General Motors auf rund drei Milliarden Dollar reduziert.Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: