Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

359.500,00 Euro -0,42% (10.05.2021, 22:01)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

437.131,00 USD +0,46% (07.05.2021, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846701086



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

854075



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRH



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (10.05.2021/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Buffett-Aktie bringt Börsen-EDV ans Limit - AktiennewsDie Computersysteme der NASDAQ kommen nicht mehr hinterher: Warren Buffett sprengt mit dem Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) die Grenzen der EDV, so die Experten von "FONDS professionell".Die Originalaktie der "A"-Serie von Berkshire Hathaway sei der teuerste Anteilschein der Welt, für die NASDAQ EDV-Systeme sogar zu teuer. Denn die könne nur Zahlen bis zu einer Höhe von 429.496,7295 US-Dollar verarbeiten. Die Aktie von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sei mit einem Kurs von 437.131 US-Dollar allerdings mittlerweile so teuer geworden, dass die Computerprogramme sie nicht länger störungsfrei abbilden könnten, berichte das "Handelsblatt". Zum Vergleich: Der Kurs der zweitteuersten US-Aktie liege mit weitem Abstand bei gerade einmal 5.211 US-Dollar und gehört dem Hausbauunternehmen NVR.Ein Aktiensplit wäre eine mögliche Lösung für das EDV-Dilemma. So hätten es bereits Konzerne wie Apple oder Tesla vorgemacht, um ihre Papiere einer breiteren Masse an Investoren zugänglich zu machen. Allerdings denke Warren Buffett nicht daran - zum einen existiere für kleienere Geldbeutel bereits eine deutlich billigere "B-Serie", zum anderen begrüße Buffett es durchaus, dass die Berkshire Hathaway-Aktie wegen des hohen Preises selten den Besitzer wechsele und zum langfristigen Halten anrege. Also passe sich stattdessen nun die NASDAQ an: Bis zum 17. Mai solle ein System-Upgrade das Problem beheben.In diesem Jahr habe der Kurs der Berkshire-Aktie bereits um 27 Prozent zulegen und den US-Leitindex S&P 500 somit um Längen schlagen können. Experten würden mit noch mehr Luft nach oben rechnen. "Wir gehen davon aus, dass die Berkshire-Aktie in den kommenden Jahren um sieben bis zehn Prozent pro Jahr steigen wird. Das ist eine gemütliche Art, Geld anzulegen", habe Thomas Kleber, Berkshire Hathaway-Aktionär und Investmentchef von Pecora Capital zum "Handelsblatt" gesagt.Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: