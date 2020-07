Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

160,58 EUR -0,35% (07.07.2020, 13:54)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

182,72 USD +2,18% (06.07.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (07.07.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Buffet plant Milliardendeal im Energiesektor - AktiennewsDie Treue der Fans von Warren Buffett wurde in den vergangenen Wochen auf die Probe gestellt. Dem "Orakel von Omaha" schienen angesichts der Corona-Krise die Ideen ausgegangen zu sein, so die Experten von "FONDS professionell".Statt wie am Höhepunkt der Finanzkrise Assets billig zuzukaufen, sei Buffett untätig geblieben. Seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway habe Pandemie-bedingt rund 30 Prozent ihres Wertes (B-Aktie) (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) verloren. Die bisherige Erhöhung sei sehr schwach, während der Gesamtmarkt geradezu davon galoppiere. Die "Financial Times" (FT) habe sogar schon die Frage gestellt, ob Buffett etwa sein Gespür für Investments verloren habe.Nun wage er sich wieder vor. Zum ersten Mal seit der globalen Pandemie gebe es einen größeren Deal. Wie Berkshire Hathaway am Montag (7. Juli 2020) verkündet habe, kaufe die Energiesparte des Unternehmens dem Energiekonzern Dominion Energy die Erdgaspipeline und das Speichergeschäft ab. Die Teilübernahme koste 9,7 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro). Rund vier Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) wolle Berkshire Hathaway Energy in bar bezahlen. Es würden Schulden im Volumen von 5,7 Millionen Dollar (5 Millionen Euro) übernommen. Würden die Behörden dem Kauf zustimmen, erwerbe Berkshire rund 12.392 Kilometer an Gasverteilernetzen und 25 Milliarden Kubikmeter an Speicherkapazitäten.