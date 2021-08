Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

245,00 EUR +0,89% (09.08.2021, 09:17)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

285,63 USD +1,93% (06.08.2021, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Erwartungen an Warren Buffett seien groß gewesen und die Investmentlegende habe sie erfüllt. Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway habe im zweiten Quartal den Betriebsgewinn kräftig gesteigert, nämlich um 21% auf 6,7 Mrd. USD. Buffetts Portfolio konzentriere sich mittlerweile auf vier Unternehmen.Jeder Anleger wisse: Streuung sei wichtig. Warren Buffett möge esaber derzeit fokussierter. 70% des Portfolios, das insgesamt 90 Firmen umfasse, seien auf vier Unternehmen konzentriert: Apple, Bank of America, American Express und Coca-Cola.Top-Performer des Quartetts im zweiten Quartal: American Express mit einem Plus von 17%. Apple folge mit einer Wertsteigerung von 12%, Bank of America habe um 7% und Coca-Cola um 3% zugelegt.Buffett bleibe sich treu und meide weiterhin Experimente. Die Performance gebe ihm Recht: Seit Jahresanfang habe die Berkshire Hathaway-Aktie 23% zugelegt und den S&P 500 um fünf Punkte geschlagen. Seit der Empfehlung des "Aktionärs" vom Juni 2020 liege die Aktie mit 47% vorne. Laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link