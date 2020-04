Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

172,38 EUR +1,65% (08.04.2020, 13:35)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

172,00 EUR -1,17% (08.04.2020, 13:17)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

184,90 USD +3,68% (07.04.2020)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (08.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Es sei weithin bekannt, dass Warren Buffett keine Alternativen zur Aktienanlage sehe und sehr skeptisch gegenüber Geldwerten wie Anleihen oder Edelmetallen wie Gold eingestellt sei. Aber wie viele Aktien sollte man nun haben? Warren Buffett habe dazu eine klare Meinung.Warren Buffett:"Diversifikation ist ein Schutz gegen Unwissenheit. Sie ist wenig sinnvoll, wenn man weiß was man tut"."Wenn man weiß, wie man Unternehmen analysiert und Unternehmen bewertet, ist es verrückt, 50 oder 40 oder 30 Aktien zu besitzen, weil es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so viele wunderbare Unternehmen gibt, die für einen einzelnen Menschen verständlich sind."Auch das Portfolio von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway zeuge davon, dass er ein Verfechter des fokussierten Ansatzes sei. Allein Apple komme da auf einen Anteil von circa 25 Prozent.Für den "Aktionär" bleibt die Berkshire-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein Kauf, so Emil Jusifov. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link