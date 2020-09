Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Aktienkäufe des Starinvestors Warren Buffett seien immer in aller Munde. Seine langfristigen Investments hätten sich in der Vergangenheit als äußerst verlässlich gezeigt, sodass viele Anleger ihm nacheifern würden. Die Charttechnik verrate, wie es aber mit der Aktie seiner eigenen Investmentgesellschaft aussehe und wie man davon profitieren könne.Die Berkshire-Aktie befinde sich in einem intakten Aufwärtstrend, doch in den vergangenen Tagen habe sie deutlich geschwächelt. Zwei charttechnische Kaufsignale könnten die Aktie in Kürze erneut beflügeln.Bereits vergangenen Donnerstag hätten sich die 50- und die 200-Tage-Linie gekreuzt, was auch als Golden Cross bekannt sei und für den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung stehe. Zudem habe am Freitag die Unterstützungslinie bei 217 Dollar erfolgreich getestet werden können.Halte die Unterstützung auch in den nächsten Handelstagen, sei eine starke Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Nach der massiven Widerstandslinie bei 224 Dollar wäre der Weg sogar bis zum Allzeithoch bei 231,61 Dollar frei.Anleger können sich jetzt positionieren, bevor die Aktie das Allzeithoch ins Visier nimmt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link