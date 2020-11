Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

189,80 EUR +1,19% (10.11.2020, 16:51)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

189,70 EUR +1,89% (10.11.2020, 16:38)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

224,27 USD +1,15% (10.11.2020, 16:38)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (10.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Nach den Q3-Zahlen und gestrigen positiven News zum Corona-Impfstoff sei eines klar. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett würde besonders von der Wirtschaftserholung und der Überwindung der Pandemie profitieren.Denn das operative Geschäft von Berkshire Hathaway schwächele aufgrund der Coronakrise. Der Betriebsgewinn sei im dritten Quartal im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar gesunken und das wichtige Versicherungsgeschäft habe Verlust gemacht.Doch Buffett wäre nicht einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, wenn er auf die Krise nicht adäquat regieren würde. Das "Oracle aus Omaha" habe bereits seine Beteiligungen an "Old Economies" - wie Flug-, Öl-, und Bankgesellschaften abgestoßen. Zudem habe er in diesem Jahr bereits eine Rekordsumme von 16 Milliarden Dollar in eigene Aktien investiert.Schließlich könne er sich mit einem Cashpolster von über 140 Milliarden Dollar genüsslich zurücklehnen und abwarten, bis sich eine positive Wende in Sachen Corona abzeichne. Und diese scheine nicht mehr lange auf sich warten zu lassen.Die Berkshire Hathaway-Aktie sehe aktuell sowohl charttechnisch als auch fundamental aussichtsreich aus. Das 2021er-KUV liege bei 1,2. Wer weiterhin auf den Riecher des Investment-Genies vertraue, der sollte sich in jedem Fall ein paar Berkshire-Aktien gönnen. Investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link