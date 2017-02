NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

169,6252 USD +0,01% (23.02.2017, 16:37)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (23.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett beweist guten Riecher - AktienanalyseWarren Buffett hat bei Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) seinen guten Riecher bewiesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seine Firma Berkshire Hathaway habe ihren Anteil am iPhone-Hersteller Apple im Schlussviertel 2016 kräftig ausgebaut. Ende Dezember habe Berkshire 57,4 Mio. Apple-Aktien im Gesamtwert von damals rund 6,6 Mrd. Dollar gehalten - mehr als vier Mal so viel wie zuvor bekannt. Sollte Buffett noch alle Anteile haben, betrage der Buchgewinn allein aus dieser Position infolge des Anstiegs der Apple-Aktie mehr als eine Mrd. Dollar.Auch andere Positionen habe Buffett inmitten der Wirren um die US-Präsidentschaftswahlen umgekrempelt. So habe der Investor die Beteiligung an Wal-Mart deutlich reduziert. Analysten würden fürchten, dass die US-Einzelhandelsbranche zum großen Leidtragenden der Steuerpläne von Trump werde. Der Sektor sei stark auf Billigimporte aus dem Ausland angewiesen, doch der US-Präsident wolle die USA gegen Freihandel stärker abschotten. Ausgebaut habe Buffett unter anderem seine Anteile an den großen US-Airlines American, Delta und United Continental, denen Trump jüngst Unterstützung im Wettkampf mit internationalen Konkurrenten versprochen habe. Insgesamt habe der 86-jährige in den drei Monaten seit der Wahl Aktien für rund zwölf Mrd. Dollar zugekauft. Die Erfolge hieraus dürften sich mit Vorlage der nächsten Quartalszahlen zeigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2017)Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:160,30 EUR -0,09% (23.02.2017, 16:30)