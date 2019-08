Essen (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben sich nach den turbulenten Handelstagen mit teilweise deutlichen Kursverlusten wieder stabilisiert, so die Analysten der National-Bank AG.



Vom Handelskonflikt China-USA gebe es nichts Neues, doch verunsichere eine Reihe von politischen Entwicklungen: In Italien herrsche politische Unruhe, nachdem Lega-Chef Salvini überraschend die Koalition aufkündigt habe, wodurch es womöglich zu Neuwahlen komme. In Hongkong hätten die Proteste mit der Besetzung des dortigen Flughafens eskaliert und es sei unklar, wie China darauf reagieren werde. Und Argentinien stehe nach dem überraschenden Sieg des Oppositionskandidaten bei den argentinischen Vorwahlen zur Präsidentenwahl (27.10.19) wahrscheinlich vor einem Linksrutsch. Das Vorwahlergebnis habe dort Panik geschürt, habe den Peso, argentinische Anleihen und Aktien einbrechen lassen und dürfte die Probleme dort verschärfen. Die Entwicklung berge die Gefahr, dass durch "Ansteckungseffekte" auch andere Problemländer unter Druck kämen.



Die Berichtssaison für das zweite Quartal sei mittlerweile weiter fortgeschritten. So hätten bislang ca. 90% der Unternehmen aus dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ihre Q2-Ergebnisse berichtet und dabei einen Umsatzanstieg von 3,9% sowie einen Gewinnzuwachs von 2,1% vermeldet. Damit würden sich die US-Unternehmen weiterhin robust zeigen. In Europa hätten aus dem STOXX 600 ca. 81% berichtet und hier zeige sich aufgrund der stärkeren Exportabhängigkeit wie auch schon zu Beginn der Berichtsperiode ein schwächeres Bild. So stehe einem Umsatzanstieg von 2,2% ein leichter Gewinnrückgang gegenüber. In den USA wie auch Europa lägen die Zahlen leicht über den Marktprognosen, doch seien diese vor Beginn der Berichtsperiode gesenkt worden. Es bleibe abzuwarten, inwieweit der Handelskonflikt die Unternehmensgewinne weiter beeinflusse. (13.08.2019/ac/a/m)

