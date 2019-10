Wien (www.aktiencheck.de) - Während der Handelsstreit zwischen China und den USA zurzeit in den Hintergrund gerückt ist und nur einen leicht freundlichen Grundton für die Märkte liefert, dominieren nun mehr und mehr die Ergebnisse der laufenden Berichtsaison den Nachrichtenfluss an der Wall Street, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Ölmarkt sei es gestern ebenfalls zu Preisanstiegen auf über USD 60 pro Barrel Brent aufgrund rücklaufender US-Lagerdaten gekommen, wo ein Anstieg erwartet worden sei. Gold habe minimale Zugewinne verzeichnet.Die asiatischen Märkte würden heute ein gemischtes Bild mit positiven Tendenzen zeigen. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen tendenziell freundlichen Start in den Handelstag hindeuten. (24.10.2019/ac/a/m)