Je länger eine Einigung auf sich warten lasse, desto höher das Risiko für die gebeutelte US-Wirtschaft. Zuletzt habe es immerhin einige Erholungsanzeichen gegeben, zum Beispiel vom Arbeitsmarkt oder dem Konsum, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Zusätzlich seien die Corona-Neuinfektionen und Todesfälle unverändert als sehr hoch einzustufen.



Die Aktienmärkte störe das alles wenig. Die Technologiebörse NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), die maßgeblich von US-Konzernen dominiert werde, schreite von einem Rekordhoch zum nächsten. Und das bereits schon wieder seit Juni. Und so komme es bei vielen Technologieaktien zu ständig neuen Rekorden. Erstmalig sei ein börsennotierter US-Konzern stolze 2 Billionen US-Dollar wert gewesen und damit das teuerste börsennotierte Unternehmen der Welt. Auch der US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe in den letzten Tagen einen neuen Höchststand verzeichnen können. Dazu beigetragen hätten maßgeblich Technologieaktien, aber auch Konsum- und Industrietitel. Vier der fünf teuersten Konzerne der Welt seien übrigens Technologiegiganten aus den USA. Die europäischen Indices, die längst nicht so technologielastig wie ihre US-Pendants seien, seien von solchen Niveaus noch weit entfernt.



Während die USA aber mitten im Wahlkampf ihre politische Uneinigkeit demonstrieren, fällt uns ein gewisser Einigungswillen in Europa auf, der ja bereits im Wiederaufbaufonds ein wichtiges Signal der Handlungsfähigkeit gesendet hat, so die Analysten der Weberbank. Zusammen mit den günstigeren Bewertungen europäischer Aktien kehre nun auch das Investoreninteresse zurück. Daher würden die Analysten der Weberbank weiterhin ihre Europaquote in ihren Aktienmandaten erhöhen, während sie US-Aktien etwas reduzieren würden und ihren Schwerpunkt in US-Technologieaktien beibehalten würden.



Die Berichtssaison für das zweite Quartal, das "Lockdown-Quartal", sei nun so gut wie abgeschlossen und die Umsatz- und Gewinneinbrüche seien enorm. Trotzdem sei dies eine sehr gute Berichtssaison sowohl in den USA als auch in Europa, in den USA sogar die beste jemals. Wie könne das sein? Gemessen an der äußerst geringen Erwartungshaltung der Analysten hätten die Unternehmen deutlich bessere Geschäftsergebnisse verkünden können. Das beflügele die Aktienkurse zusätzlich. Allerdings müssten die unterschiedlichen Branchen klar auseinander gehalten werden. Während zum Beispiel manch Industrie- oder Konsumunternehmen im zweiten Quartal deutlich besser weggekommen sei als erwartet, hätten viele Ölkonzerne enttäuscht. Dies sehe man dann auch an den Aktienkursen. Der Grund dafür sei unter anderem der Ölpreiseinbruch im April, als das schwarze Gold für kurze Zeit sogar in den Negativbereich geraten sei.



Die Zinsen waren und bleiben niedrig, solange die Notenbanken es wollen und können, so die Analysten der Weberbank. Daher seien Anlagen in Rentenpapieren seit geraumer Zeit verhältnismäßig schlecht verzinst, viele sogar negativ. In manchen Rentenanlageklassen werde das Risiko nicht adäquat bezahlt, solange die Notenbanken als Käufer auftreten würden.



Die Suche nach Rendite führe die Anleger also in risikoreichere Anlagemöglichkeiten: In Peripherieanleihen, in Aktien, aber auch in Edelmetalle und Kryptowährungen. Dieser Trend habe sich zuletzt wieder verstärkt, sodass Gold und Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt), aber auch beispielsweise Bitcoins an Wert gewonnen hätten. Die Nachfrage sei durch die steigenden Inflationserwartungen, die die Realrendite stark hätten fallen lassen, gesteigert worden. Gold habe mit 2.075 US-Dollar kürzlich einen neuen Rekord erreicht. Das spekulativere Silber und der noch risikoreichere Bitcoin seien von ihren Allzeithochs noch weit entfernt, hätten in diesem Jahr aber ebenfalls kräftig zulegen können. Die Geldschwemme der Notenbanken, die zunehmende Staatsverschuldung und zahlreiche Krisenherde sind für uns neben der sinkenden Realrendite weitere Gründe für eine Beimischung von Gold im Wertpapierdepot, so die Analysten der Weberbank. (21.08.2020/ac/a/m)







Diese Krise hat es in sich; fast täglich hören wir von neuen Rekorden an den Finanzmärkten, so Alexander Lukas, CFA bei der Weberbank.Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) über 2.000 US-Dollar die Feinunze? Ein US-Elektroautobauer an der Börse mehr wert als alle europäischen Automobilhersteller zusammen? Konjunkturprogramme in der Coronakrise um ein Vielfaches höher (und schneller verabschiedet) als in der Rezession 2008/2009? Um schwindelerregende Zahlen solle es in dieser Ausgabe der Finanzmarkt aktuell gehen.Die Analysten der Weberbank würden mit den Konjunkturprogrammen anfangen. Bekanntlich hätten die Regierungen und Notenbanken in vielen Staaten von Japan nach Europa bis in die USA einen Kraftakt hingelegt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise abzuschwächen. Und es solle noch mehr werden.