Zusammenarbeiten für den Erfolg



Da die prioritären Zukunftsaufgaben der Hightech-Strategie nur zusammen gemeistert werden können, trägt die Bundesregierung zu einer engen Vernetzung der beteiligten Akteure bei. Neu gegründete Initiativen bieten die Möglichkeit, Forschungsergebnisse auszutauschen und die Erkenntnisse zukünftig anzuwenden. "Akteure, die eigentlich Konkurrenten sind, werden zusammengebracht", betonte Wanka.



Was bringt die Zukunft?



Wanka bekräftigte nochmals das Ziel, den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben am Bruttoinlandsprodukt auf 3,5 Prozent zu steigern. Das wird nur gelingen, wenn der Bund bis 2025 3,7 Milliarden Euro zusätzlich zu den ohnehin geplanten Etatsteigerungen investiert. Nur so und durch geplante Steuererleichterungen wird sich die Wirtschaft bereit erklären, auch ihren Anteil zu erbringen, um das Ziel zu erreichen.



Wie diese Steuererleichterungen konkret gestaltet werden, muss in der nächsten Legislaturperiode entschieden werden. An der vorrangigen Projektförderung will die Bundesregierung ganz im Sinne aller Beteiligten aber festhalten.



2006 beschloss die Bundesregierung die Hightech-Strategie (HTS). Seitdem existiert eine umfassende Strategie für Deutschland, die forschungs- und innovationspolitische Maßnahmen umfasst und sich an alle am Innovationsgeschehen beteiligten Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft richtet. Sie konzentriert sich derzeit insbesondere auf sechs Zukunftsfelder: Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Nachhaltiges Wirtschaften und Energie, Innovative Arbeitswelt, Gesundes Leben, Intelligente Mobilität und Zivile Sicherheit. Der "Bericht zur Umsetzung der Hightech-Strategie" informiert über die Umsetzung der Hightech-Strategie und antwortet auf das Jahresgutachten 2017 der Expertenkommission Forschung und Innovation. (Pressemitteilung vom 29.03.2017) (30.03.2017/ac/a/m)





