Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berentzen Gruppe-Aktie:

7,58 EUR -0,26% (04.02.2020, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs Berentzen Gruppe -Aktie:

7,56 EUR -0,53% (04.02.2020, 14:59)



ISIN Deutsche Berentzen Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen Gruppe AG:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (04.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Umsätze leicht unter FMR-Schätzungen: Die Berentzen-Gruppe habe heute ihre vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Dem Unternehmen sei es gelungen, die Umsätze um 3,2% auf 167,4 Mio. EUR zu steigern, wobei alle Segmente zum Umsatzwachstum beigetragen hätten. Dabei habe der vorläufige Umsatz leicht unter den FMR-Schätzungen (169,0 Mio. EUR) gelegen. Allerdings zeige ein Mehrjahresvergleich (2016 bis 2019), dass in H2/2019 die höchsten Umsatzbeiträge generiert worden seien, was auf ein starkes Momentum der derzeitigen operativen Entwicklung hindeute. Lediglich 2016 habe die Gesellschaft in H2/2016 einen in etwa gleich hohen Umsatzbeitrag (88,0 Mio. EUR; Deckungsbeitrag: 51,8%) wie in H2/2019 (88,2 Mio. EUR; Deckungsbeitrag: 52,7%) erzielt. Des Weiteren habe die Wachstumsrate der Umsätze (+5,3%) in H2/2019 deutlich über den entsprechenden Vergleichswerten innerhalb des Referenzzeitraums gelegen.EBIT etwas höher als die FMR-Schätzungen: Während sich der Umsatz etwas langsamer als erwartet entwickelt habe, habe das EBIT bei 9,8 Mio. EUR und damit 0,2 Mio. Euro über den FMR-Schätzungen (9,6 Mio. EUR) gelegen. Dies impliziere eine EBIT-Marge von 5,8%, die aufgrund der geringeren Umsatzbasis von 162,2 Mio. EUR in 2018 leicht unter dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen habe (EBIT 2018: 9,8 Mio. EUR; EBIT-Marge: 6,0%). Im Q4/2019 habe das EBIT 3,7 Mio. EUR erreicht (Q4/2018: 3,8 Mio. EUR). Der EBIT-Beitrag von H2/2019 habe in absoluten Zahlen 4,8 Mio. EUR betragen, ein Rückgang von -7,7% im Vergleich zu H2/2018 (5,2 Mio. EUR). Das sequenziell rückläufige H2/2019 EBIT sei durch ein sequenziell ansteigendes H1/2019 EBIT kompensiert worden, was in einer stabilen EBIT-Veränderung in 2019 gemündet sei. Diese sequenziell gegenläufige Entwicklung der H1/H2-EBIT-Beiträge sei ein seit dem Geschäftsjahr 2016 beobachtbarer Trend.FMR-Schätzungen ab 2020e unverändert: Omerovic habe seine Schätzungen für 2019 entsprechend angepasst, lasse aber seine Projektionen für die Jahre ab 2020e unverändert.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Berentzen Gruppe-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro je Aktie. (Analyse vom 04.02.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen