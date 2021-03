Börsenplätze Berentzen-Gruppe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berentzen-Gruppe -Aktie:

5,86 EUR +0,34% (26.03.2021, 16:37)



XETRA-Aktienkurs Berentzen-Gruppe-Aktie:

5,82 EUR -0,68% (26.03.2021, 16:07)



ISIN Berentzen-Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen-Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen-Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (26.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Berentzen-Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ).Ein Geschäftsjahr voller Widrigkeiten: Gestern habe die Berentzen-Gruppe ihren Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Trotz großer Anstrengungen, die negativen Auswirkungen der Pandemie abzufedern, seien die operativen Auswirkungen nach einem Jahr Corona unübersehbar gewesen: Der Umsatz sei um -7,7 % auf 154,6 Mio. Euro gesunken. Das bereinigte EBIT habe per Ende 2020 bei 5,2 Mio. Euro gelegen (2019: 9,8 Mio. Euro). Aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen, die die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überproportional um -13% auf 31,2 Mio. Euro reduziert hätten, habe die bereinigte EBIT-Marge auf einem Niveau von 3,4% stabilisiert werden können. Der Umsatzrückgang sei durch Volumenreduzierungen in den Segmenten alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme getrieben worden. Das größte Segment, der Bereich Spirituosen, habe sich dagegen stabil entwickelt und den Konzernumsatz damit vor einem noch stärkeren Abfall bewahrt.Liquidität, finanzielles Risiko und Eigenkapital: Obwohl die Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 schleppend verlaufen sei und dies auch für H1/21 erwartet werde, habe sich die Liquidität erhöht (von 22,7 Mio. Euro per Ende 2019 auf 26,3 Mio. Euro per Ende 2020). Auch die Eigenkapitalquote habe sich leicht von 32,4% auf 32,5% verbessert. Die Nettozahlungsmittel (vor Pensionsrückstellungen) hätten sich ebenfalls von 12,5 Mio. Euro auf 16,0 Mio. Euro verbessert, was mit einem Anstieg des Net Debt/EBITDA-Verhältnisses (von -0,68 auf -1,13) einhergegangen sei.Dividendenvorschlag: Auf Basis der soliden Finanzstruktur sei die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik der Vergangenheit fortgeführt und finanzielle Stärke demonstriert worden, indem ein Dividendenvorschlag von 0,13 Euro je Aktie beschlossen worden sei, was einer Ausschüttungsquote von 99% entspreche (Vorjahr: 0,28 Euro je Aktie/Ausschüttungsquote von 53%).Omerovic erwarte weiterhin eine leichte Verbesserung der Umsätze um 0,9% auf 156,0 Mio. Euro in 2021e (Guidance: zwischen 152,0 Mio. und 158,0 Mio. Euro). Gleiches gelte für das bereinigte EBIT, das der Analyst für 2021e auf 5,3 Mio. Euro (Guidance: zwischen 4 Mio. und 6 Mio. Euro) schätze. Für 2022e erwarte er weiterhin eine deutliche Belebung des Geschäfts.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen