Die Anlegerstimmung sei weiter optimistisch. Eine größere Korrektur würden die Experten kurzfristig jedoch für unwahrscheinlich halten, weil nach wie vor mehr als 4 Billionen US-Dollar an trockenem Pulver in US-Geldmarktfonds vorhanden seien. Und weil systematische Aktienstrategien wenig Aktienquote fahren würden, was die Fallhöhe eines etwaigen Abverkaufs begrenzen dürfte.



Die Q1-Berichtssaison dürfte das Geschehen an den Märkten bestimmen. Diese und nächste Woche würden mehr als 90 der S&P 500 und mehrere der STOXX 600 Unternehmen berichten. Geldpolitisch werde der 22. April spannend, wenn sich die EZB zu ihrer monatlichen Sitzung treffe. Am Dienstag würden die Industrieproduktionsdaten für Großbritannien und Italien veröffentlicht. Zudem werde die ZEW-Konjunkturerwartung (Apr.) bekannt gegeben.



Am Donnerstag würden die US-Einzelhandelsumsätze (Mrz.), der Empire State (Apr.) und Philadelphia FED Index sowie die US-Industrieproduktion (Mrz.) folgen. Das US-Verbrauchervertrauen sowie das Q1-BIP, die Industrieproduktion (Mrz.) und die Einzelhandelsumsätze (Mrz.) aus China würden am Ende der Woche kommen. Über die Woche verteilt würden zudem einige Inflationsdaten veröffentlicht, die der Markt genau beobachten werde. Ende der Folgewoche würden zudem die vorläufigen Markit-Einkaufsmanagerindices (Apr.) für die USA und die Eurozone publiziert. (12.04.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die klassisch positive April-Saisonalität scheint sich wieder zu zeigen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Die Aktienmärkte seien in der Breite gestiegen, vor allem US-Aktien hätten deutlich zulegen können. Verantwortlich seien dafür neben der Verschnaufpause des Renditeanstiegs bei Anleihen weiterhin positive Gewinnrevisionen und Konjunkturüberraschungen gewesen. Stark seien jüngst die Gewinnschätzungen der nächsten zwölf Monate für Lateinamerika gestiegen, um mehr als 8 Prozent allein im letzten Monat. Jedoch seien andernorts die Bewertungsniveaus gestiegen, vor allem in den USA, sodass es wichtig bleibe, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen mindestens erfüllen würden. Entsprechend spannend werde die Q1-Berichtssaison.