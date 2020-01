Bisher würden negative Gewinnrevisionen für die Industrienationen anhalten, während die Konjunkturdaten auch nur gemischt ausfallen würden. Die Pro-Risiko-Positionierung der Marktteilnehmer sowie die Bewertungsniveaus hätten deutlich zugenommen. Das mache den Markt für einen Rücksetzer anfälliger. Die Experten würden sich mit einer neutralen Aktienquote und leicht erhöhten Kassenposition wohl fühlen. So seien sie handlungsfähig.



Am 31. Januar dürfte Großbritannien den Brexit vollziehen und offiziell und (vorerst) geregelt die EU verlassen. Aber auch geldpolitisch bleibe es spannend. Die Bank of England tage am 30.01. und dürfte Klarheit über die jüngsten Zinssenkungsspekulationen schaffen. Die EZB (23.01.) und die FED (29.01.) würden ebenfalls tagen - hier seien keine Überraschungen zu erwarten. Am 26.01. würden in Italien weitere Regionalwahlen stattfinden, die Aufschluss über die politische Stimmung im Land geben dürften.



Auf der Unternehmensseite sei der Verlauf der Q4-Berichtssaision von Bedeutung. Beim S&P 500 hätten bereits 44 Unternehmen berichtet und davon hätten 70,5% die Gewinnerwartungen übertroffen. Wichtiger sei aber der Ausblick, den die Unternehmen für 2020 geben würden. Diese Woche dürften weitere 48 Unternehmen ihre Bücher öffnen. Die ZEW- und Ifo-Konjunkturerwartungen (21.01./27.01.), das US-Verbrauchervertrauen (28.01.) und die PMIs in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA (24.01.) stünden ebenfalls an.



Der Berenberg-Monitor erscheine zweiwöchentlich und gebe mithilfe wiederkehrender Abbildungen und Daten einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und beleuchte jeweils eine wichtige Entwicklung näher. (20.01.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nahost-Konflikt? Den hat der Aktienmarkt dank des Ausbleibens einer Eskalation im Rekordtempo verdaut, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Insbesondere Schwellenländer-Aktien hätten weiter zugelegt, während die US-Börsen Allzeithochs gefeiert hätten. Seit Jahresanfang seien nun alle Risikoanlageklassen im Plus - mit der Ausnahme von Öl. Die lockere Zentralbank-Politik weltweit sowie das Phase-1-Abkommen würden unterstützen. Nun konzentriere sich der Markt auf die gerade losgelaufene Q4-Berichtssaison der Unternehmen. Die spannende Frage bleibe, ob der Aktienmarkt die optimistischen Erwartungen erfüllen könne, die bereits eingepreist seien.