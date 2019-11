Fast die Hälfte aller befragten Berater (49 Prozent) habe auf die Frage nach geplanten Veränderungen in ihrem Portfolio angegeben, die Allokation in langfristige Wachstumsmärkte wie Gesundheitswesen, Technologie und Schwellenländer erhöhen zu wollen. Mit 26 Prozent wolle rund jeder Vierte in naher Zukunft vermehrt in defensivere Aktiensektoren wie Versorger, Telekommunikation oder Immobilien investieren. Rund jeder zehnte befragte professionelle Anleger sehe das eigene Portfolio bereits gut aufgestellt und plane kurzfristig keine größeren Anpassungen.



Auch Tilmann Galler sei überzeugt, dass langfristige Wachstumsmärkte in der strategischen Positionierung des Investmentportfolios eine signifikante Gewichtung haben sollten, um an den strukurellen Trends zu partizipieren. Doch in der aktuell späten Phase des Konjunkturzyklus würden aus taktischer Sicht auch defensivere Aktiensektoren eine attraktive Möglichkeit bieten, das Portfoliorisiko zu reduzieren.



Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten professionellen Anleger sehe den asiatischen Raum als Region mit dem vielversprechendsten Potenzial an. Jeweils rund jeder Zehnte rechne dagegen mit den höchsten Ertragschancen in den Schwellenländern in EMEA (Osteuropa, Mittlerer Osten, Afrika - 11 Prozent) bzw. in den USA (9 Prozent). Japan werde von 6 Prozent der Berater präferiert und in Europa sowie Lateinamerika würden je 3 Prozent der Befragten Potenzial sehen.



Zudem wollten sich 12 Prozent der professionellen Anleger nicht auf einzelne Regionen festlegen, sondern würden global investieren. Tilmann Galler bestätige den Trend, dass die Bedeutung Asiens für globale Anleger in den letzten Jahren stark zugenommen habe. "Inzwischen werden ein Drittel der börsennotierten Unternehmensgewinne global in Asien erwirtschaftet. Von der Enstehung neuer großer Binnenmärkte und steigendem Wohlstand profitieren in zunehmendem Maße auch die lokalen Unternehmen, weshalb wir für diese Region attraktive langfristige Renditen erwarten", so der Experte.



Befragt nach dem Investmentstil, dem die Befragten in den nächsten fünf Jahren die relativ beste Wertentwicklung zutrauen würden, hätten sich 27 Prozent der Berater für Substanztitel (Value) ausgesprochen. An zweiter Stelle stünden kleine und mittelgroße Werte (Small-Midcap) und erst an dritter Stelle Wachstumstitel (Growth) sowie Dividendentitel mit jeweils 19 Prozent.



Aus Sicht von Tilmann Galler sei es durchaus sinnvoll, beide Stile in einem ausgewogenen Portfolio zusammenzustellen: "In Anbetracht der späten Zyklusphase könnten Anleger in ausgewählte Substanzwerte investieren, da sich diese in der Vergangenheit in den anfänglichen Erholungsphasen nach einer Baisse - also einem fallenden Bärenmarkt - tendenziell gut entwickelt haben. Niedrigzinsen in Kombination mit unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum sind aber ein Umfeld, das strukturell Wachstumsaktien unterstützt", so Gallers Fazit.



Der Experte sehe auch Dividendenaktien als langfristige Gewinner der Niedrigzinsen. Der Bedarf an regelmäßigen Erträgen im Portfolio könne immer weniger durch festverzinsliche Wertpapiere abgedeckt werden. Aktien mit hoher Ausschüttung würden dadurch weiterhin gefragt sein.



Das Berater-Barometer basiere auf einer Befragung von 376 professionellen Anlegern in zwölf deutschen Städten durch J.P. Morgan Asset Management im September 2019. Ziel der nicht repräsentativen Befragung sei, eine Momentaufnahme der Einschätzung zur Entwicklung von Kapitalmärkten, Anlageklassen und -regionen sowie der geplanten Portfolioallokationen der Befragten zu erhalten. Im besten Sinne der Gleichbehandlung würden die Experten die Bezeichnung "Berater" und "Anleger" für beide Geschlechter nutzen. (15.11.2019/ac/a/m)





