Börse Frankfurt-Aktienkurs Bell-Aktie:

240,50 EUR +0,84% (24.06.2019, 09:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bell-Aktie:

269,00 CHF -0,19% (24.06.2019, 10:01)



ISIN Bell-Aktie:

CH0315966322



WKN Bell-Aktie:

A2AHC2



Ticker-Symbol Bell-Aktie:

BWGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bell-Aktie:

BELL



Kurzprofil Bell Food Group AG:



Die Bell Food Group (ISIN: CH0315966322, WKN: A2AHC2, Ticker-Symbol: BWGA, SIX Swiss Ex: BELL) gehört zu den führenden Fleisch- und Convenience-Verarbeitern in Europa. Das Angebot umfasst Fleisch, Geflügel, Charcuterie, Seafood und Convenience-Produkte. Mit den Marken Bell, Eisberg, Hilcona und Hügli deckt die Gruppe vielfältige Kundenbedürfnisse ab. Zu den Kunden zählen der Retail, der Food Service sowie die Lebensmittelindustrie. Rund 12.500 Mitarbeitende erwirtschaften einen Jahresumsatz von über CHF 4 Mrd. Die Bell Food Group ist an der Schweizer Börse kotiert. (24.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bell Food Group AG (ISIN: CH0315966322, WKN: A2AHC2, Ticker-Symbol: BWGA, SIX Swiss Ex: BELL).Ein Schritt in die richtige Richtung: Bell habe die Veräußerung seiner deutschen Wurstsparte an die Zur-Mühlen-Gruppe bekannt gegeben. Das deutsche Fleisch- und Wurstgeschäft leide unter einem Überangebot, durch das es schwierig sei, den starken Anstieg der Schweinefleischpreise an die Verbraucher weiterzugeben. Die Veräußerung werde den Nettoumsatz um etwa CHF 85 Mio. mindern und sich ab 2020 mit CHF 10 Mio. positiv auf den Cashflow und das EBIT auswirken. Die nicht zahlungswirksamen Einmalkosten von rund CHF 35 Mio. würden im GJ19 erfasst.In Anbetracht der vor Kurzem erfolgten Gewinnwarnung in Deutschland (12% des Umsatzes; Anstieg der Schweinefleischpreise um über 30%) und des Umstands, dass Bell dort Verluste mache, begrüße Weber die Veräußerung. Der Analyst werde die EPS-Prognose für GJ19E aufgrund der zahlungsunwirksamen Einmalkosten um mehr als 25% senken müssen.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Bell-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 290. (Analyse vom 24.06.2019)Börsenplätze Bell-Aktie: