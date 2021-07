LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Sibirien vermeldet eine Rekordhitze von knapp 40 Grad und in Tschechien wütet ein Tornado, so Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bei Triodos Investment Management.



Während sich der Süden der USA für das Hochwasser rüste, würden der Westen und allen voran auch Kanada die extremste Hitzewelle aller Zeiten erleben. Kurz gesagt: Die Zeit dränge und es sei höchste Zeit, die Folgen des Klimawandels aktiv anzugehen. Was wir stattdessen tun würden, sei endlos zu diskutieren und Entscheidungen zu vertagen. Konkret sei vor zwei Monaten berechnet worden, dass die Welt aufgrund des Klimawandels bis 2050 10% ihrer Wirtschaftstätigkeit verlieren könnte. Das scheine optimistisch, da laut einem durchgesickerten IPCC-Bericht, selbst bei aktuellem Temperaturanstieg bereits ein Wendepunkt erreicht werde. So können bei 1,5 Grad Erwärmung (wir seien schon bei 1,1 Grad) irreversible Veränderungen eintreten. Damit sei die Ankündigung einiger Länder "bereits 2050" CO2-neutral sein zu wollen, einfach zu spät.



Im Vergleich dazu habe die Bundesregierung alleine für 2020 mit einem Nachtragshaushalt 122,5 Milliarden Euro für zusätzliche Coronamaßnahmen freigegeben - eine riesige Summe für ein einzelnes Land in nur einem Jahr. Das sei ein absurdes Verhältnis, wenn man bedenke, wie lange bereits über die Klimapläne debattiert worden sei und wie wenig konkret umgesetzt worden sei. Es scheine, als seien Innovationen und Veränderungen nur dann möglich, wenn die Bedrohung bereits eingetreten sei. Es sei jedoch allerhöchste Zeit, die Prioritäten neu zu setzen und auch in puncto Klimawandel, echte Maßnahmen zu ergreifen. (01.07.2021/ac/a/m)



