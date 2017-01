Detaillierte Zahlen der Beiersdorf AG können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflege-produkte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen.







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf vorläufige Jahreszahlen 2016: Konzernumsatz organisch um 3,2% gesteigert - AktiennewsDie Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), Hamburg, hat im Geschäftsjahr 2016 ihren nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs fortgesetzt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies ist trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern sowie einer deutlich verschärften Wettbewerbssituation gelungen. Nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen ist der Konzernumsatz 2016 organisch um 3,2% gestiegen. Nominal erhöhte sich der Umsatz von 6.686 Mio. EUR um 1,0% auf 6.752 Mio. EUR. Zum Geschäftserfolg haben beide Unternehmensbereiche beigetragen. Der Unternehmensbereich Consumer steigerte den Umsatz organisch um 3,3%. tesa erreichte ein organisches Umsatzwachstum von 2,6%. Die gegenüber dem Vorjahr prognostizierte deutliche Verbesserung der EBIT-Umsatzrendite des Konzerns wird bestätigt."2016 war erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr für Beiersdorf. Wir haben uns im Jahresverlauf kontinuierlich gesteigert und ein starkes Wachstum insbesondere im vierten Quartal erzielt. Die erreichten Umsatzzuwächse sowie die gesteigerten Marktanteile sind Ausdruck unserer hohen Wettbewerbsfähigkeit und der Stärke unseres Geschäftsmodells. Gleichzeitig spiegelt unsere positive Entwicklung die Attraktivität unserer Produkte und unserer Innovationen wider. In das Geschäftsjahr 2017 blicken wir mit vorsichtigem Optimismus", sagte Stefan F. Heidenreich, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG.Unternehmensbereich ConsumerUnternehmensbereich tesatesa erreichte 2016 ein organisches Umsatzwachstum von 2,6%. Nominal stieg der Umsatz von 1.140 Mio. EUR im Vorjahr um 0,6% auf 1.146 Mio. EUR. Der Unternehmensbereich hat seine Umsatzentwicklung im Jahresverlauf konsequent verbessert und das Geschäftsjahr 2016 insgesamt erfolgreich abgeschlossen. Zur positiven Geschäftsentwicklung von tesa trugen das Industriegeschäft sowie das Geschäft mit den Endverbrauchern bei.Alle Zahlen des Geschäftsjahrs 2016 sind vorläufig und nicht testiert. Die endgültigen Geschäftszahlen werden auf der Bilanzpressekonferenz und der Finanzanalystenkonferenz am 8. März 2017 in Hamburg vorgestellt.