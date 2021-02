Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro. Das Beiersdorf-Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u. a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören.



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Beiersdorf leide unter den Reisebeschränkungen und verdiene deutlich weniger. Die Dividende für 2020 bleibe unverändert.Beiersdorf habe aufgrund der Coronakrise im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger umsetzen können und dabei deutlich weniger verdient. Von der geringeren Nachfrage seien alle Sparten betroffen, wobei insbesondere die Sonnenschutzsparte und die Luxuskosmetikmarke La Prairie unter den Reisebeschränkungen leiden würden. Dank der Erholung der Nachfrage aus der Industrie sei der Rückgang der Tesa-Klebstoffsparte etwas geringer ausgefallen.Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern sei im abgelaufenen Jahr von EUR 1,095 Milliarden auf EUR 906 Millionen gesunken, die bereinigte EBIT-Marge sei entsprechend von 14,3 auf 12,9 gesunken. Der Umsatz sei um 5,7 auf EUR 7,025 Milliarden geschrumpft. Der bereinigte Nachsteuergewinn sei beinahe um ein Fünftel von EUR 788 Millionen auf 636 Millionen gesunken.Für 2020 solle die Dividende unverändert bei EUR 0,70 je Aktie liegen, wie der Hamburger DAX-Konzern mitgeteilt habe.Um die Geschäftsentwicklung bei Nachhaltigkeit, Digitalisierung und in Wachstumsmärkten im größten Segment Consumer anzukurbeln, lege Beiersdorf ein neues Investitionsprogramm auf. Dafür wolle der DAX-Konzern in den kommenden fünf Jahren insgesamt EUR 300 Millionen Euro zusätzlich investieren.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Beiersdorf lautete "Verkauf", so Manuel Schleifer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: