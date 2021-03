Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro. Das Beiersdorf-Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u. a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Maestro und Coppertone ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (04.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Stühlerücken im DAX: Die Deutsche Börse habe am Mittwochabend bestätigt, dass Beiersdorf nach 14 Jahren der Zugehörigkeit aus dem deutschen Leitindex fliege. Der Abstieg komme nicht überraschend - das Papier des Nivea-Konzern sei völlig zurecht in letzter Zeit so stark gefallen.Beiersdorf mangle es primär an Innovationen. Zwar habe der Konsumgüterkonzern am Stammsitz ein Technology Center aufgebaut, relevante Neuheiten seien bisher nicht vorgestellt worden. Wettbewerber Estée Lauder hingegen produziere zum Beispiel Produkte mit Cannabis.Ein weiterer Belastungsfaktor sei die Trägheit des Managements. Beiersdorf habe wegen der Corona-Pandemie eine Umsatzwarnung ausgesprochen. Das sei bei den Aktionären nicht gut angekommen. Im Gegensatz dazu habe der Rivale L'Oréal glänzende Q4-Zahlen vorgelegt. Einer der Wachstumstreiber sei ein gut funktionierender Digitalkanal gewesen. Bei Beiersdorf eher Fehlanzeige.Schließlich würden sich die Börsianer an der hohen Bewertung (2021er-KGV von 26) stören. Das sei angesichts der mauen Aussichten derzeit sicherlich üppig. Dazu komme das schwächere Wachstum im Vergleich zu viele Konkurrenten der Branche.Die Beiersdorf-Aktie ist derzeit kein Kauf, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link