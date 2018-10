Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

97,20 EUR -0,57% (02.10.2018, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

97,12 EUR -0,57% (02.10.2018, 14:12)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (02.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) zu halten.Die Notwendigkeit, Vertriebsstrukturen an die Herausforderungen des wachsenden Internethandels anzupassen, habe auch im vergangenen Berichtsquartal viele Konsumgüterunternehmen vor eine große Herausforderung gestellt. Zum einen habe dies bedeutet, den Großhandel enger an das eigene Markenkonzept zu binden, u.a. um das Risiko hoher Lagerbestände mit der Gefahr margenbelastender Rabattaktionen zu verhindern. Andererseits habe es gegolten, die Profitabilität der in Eigenregie geführten Einzelhandelsgeschäfte zu verbessern. Besonders deutlich hätten dies die Sportartikelhersteller gezeigt, bei denen das Kaufverhalten des durchschnittlich jüngeren Kundenstamms einen guten Indikator für die zukünftige Umsatzverteilung in der Vertriebsstruktur gebildet habe.Besonders hervorzuheben in der Quartalsberichterstattung der Konzerne sei die höhere Absatzdynamik in den USA gewesen. Die niedrige Arbeitslosigkeit habe vielen Haushalten dank steigender Löhne eine hohe Kaufkraft beschert. Die anziehende Nachfrage habe sich bereits im organischen Wachstum bei Beiersdorf, Henkel und Procter & Gamble widergespiegelt. Unilever habe zwar Absatzeinbußen verbuchen müssen. Wegen nach Q1 vorgezogener Käufe dürfte der Rückgang aber nur einen vorübergehenden Ausreißer dargestellt haben. Zudem habe mit China ein weiterer großer Absatzmarkt nach einigen Verwerfungen den Trend hohen Wachstums fortgesetzt. Dank dieser Aufwärtstrends sowohl in Nordamerika als auch in Asien biete sich Konsumgüterherstellern weiterhin ein günstiges Umfeld. Rahlf bestätige seine Sektor-Einschätzung "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Beiersdorf-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 92,00. (Analyse vom 02.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Beiersdorf AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: