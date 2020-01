Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,2 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (17.01.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Der Konzern habe in Q4/2019 nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 5,3% (Q3/2019: +5,5%; Q2/2019: +6,2%; Q1/2019: +7,8%) auf 1,93 (Vj.: 1,83) Mrd. Euro erhöht und habe damit im Rahmen der Erwartungen gelegen (Analystenprognose: 1,96 Mrd. Euro; Marktkonsens: 1,95 Mrd. Euro). Das organische Umsatzwachstum habe sich jedoch stärker als erwartet auf 3,4% (9M 2019: +4,3%; Analystenprognose: +3,8%) y/y abgeschwächt. Dabei hätten sowohl das Segment Consumer (organisch: +4,2% (9M 2019: +5,1%) y/y; berichtet: +6,4% y/y auf 1,59 Mrd. Euro) als auch das Segment tesa (organisch: -0,5% (9M 2019: +1,2%) y/y; berichtet: +0,3% y/y auf 337 Mio. Euro) auf organischer Basis eine Verschlechterung der Umsatzentwicklung verzeichnet. In 2019 sei der Konzernumsatz um 5,8% auf 7,65 (Vj.: 7,23) Mrd. Euro geklettert. Das organische Umsatzwachstum habe sich auf 4,1% y/y belaufen und damit die Unternehmens-Guidance erreicht (+3% bis +5% y/y). Segmentseitig sei aber bei tesa die erst anlässlich der Q3-Zahlen gesenkte Guidance (+1% bis +2% y/y; ist: +0,8% y/y) verfehlt worden. Die Guidance für die bereinigte operative Marge (etwa 14,5%; H1/2019: 15,5%; 2018: 15,4%) für 2019 sei bestätigt worden. Für 2020 habe sich Beiersdorf vorsichtig optimistisch gezeigt, ohne konkret zu werden.Lusebrink reduziere seine EPS-Prognosen (2019e: 3,34 (alt: 3,38) Euro; 2020e: 3,58 (alt: 3,62) Euro) leicht. Der sehr soliden Bilanzstruktur, einem sehr soliden organischen Wachstum im Geschäftsbereich Consumer sowie einer zuletzt progressiveren Akquisitionspolitik (Übernahme der Sonnenschutz-Marke Coppertone) stünden als Belastungsfaktoren ein schwieriges Konjunkturumfeld - insbesondere für tesa (Automotive-Bereich) - sowie eine sehr konservative Dividendenpolitik gegenüber.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Beiersdorf-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel laute weiterhin 108,00 Euro. (Analyse vom 17.01.2020)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:106,25 EUR +0,24% (17.01.2020, 10:10)