Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

97,42 EUR -5,23% (06.08.2020, 14:27)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro. Das Beiersdorf-Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u. a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Maestro und Coppertone ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (06.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Die endgültigen Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2020 (berichtet: 1.539 (Vj.: 1.890; vorläufig: 1.603) Mio. Euro) seien sogar noch hinter den vorläufigen Zahlen von Anfang Juli und hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die erstmals veröffentlichten Ergebniskennzahlen (u.a. bereinigtes EBIT: -20,4% y/y auf 472 Mio. Euro) für das erste Halbjahr 2020 hätten im Rahmen der Analysten-Erwartungen sowie des Marktkonsens gelegen. Für 2020 habe Beiersdorf nun wieder einen Ausblick gegeben (Umsatzrückgang (organisch) auf Konzernebene und bei den Unternehmensbereichen Consumer und tesa; bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene signifikant unter dem Vorjahresniveau (14,5%)).Der schwache und unpräzise Ausblick lasse keine rasche Erholung des Geschäfts (insbesondere des Hautpflegemarkts) in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Beiersdorf wolle aber gemäß der eigenen Strategie weiterhin in die Initiativen im Rahmen des Strategieprogramms "C.A.R.E+" investieren. Der Analyst senke seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 2,57 (alt: 2,67) Euro; bereinigt: 2,71 (alt: 2,81) Euro) und 2021 (berichtet/bereinigt: 3,28 (alt: 3,31) Euro). Auf Basis des DCF-Modells (niedrigeres Beta und aktualisierter Bewertungszeitraum überkompensieren Prognosesenkungen) habe er ein neues Kursziel von 104,00 (alt: 102,00) Euro für die Aktie ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Beiersdorf-Aktie. (Analyse vom 06.08.2020)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:97,92 EUR -4,79% (06.08.2020, 14:13)