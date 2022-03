Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

94,22 EUR +4,20% (01.03.2022, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

93,58 EUR +4,23% (01.03.2022, 12:27)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (01.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Der Hamburger Konzern zeige sich für das neue Geschäftsjahr wegen anhaltender Unsicherheiten zurückhaltend. Beiersdorf erwarte ein moderates Umsatzplus in 2022. Die Anleger seien positiv gestimmt und die Aktie lege deutlich zu.Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, habe Beiersdorf am Dienstag mitgeteilt. Damit würde sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr abschwächen, als die Erlöse um 8,6 Prozent auf 7,6 Mrd. Euro gestiegen seien. Das Wachstum aus eigener Kraft habe bei 9,7% gelegen. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (EBIT) sehe Beiersdorf für 2022 auf dem Vorjahresniveau von 13%.Im vergangenen Jahr sei das bereinigte EBIT um 9,6% auf 993 Mio. Euro gestiegen. Unter dem Strich habe Beiersdorf ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern von 699 Mio. Euro erzielt, knapp 10% mehr als im Vorjahr. Seinen Aktionären wolle Beiersdorf eine unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie zahlen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: