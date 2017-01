Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflege-produkte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (25.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie noch im Konsolidierungsmodus - AktienanalyseTrotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern und einem stärkeren Wettbewerb setzte Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) seinen profitablen Wachstumskurs 2016 fort, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen habe der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,0% auf 6.752 Mio. Euro zugelegt (2015: 6.686 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum habe bei 3,2% gelegen und sei von beiden Unternehmensbereichen (Consumer, tesa) getragen worden. Im Bereich Consumer habe Beiersdorf in allen Regionen organische Umsatzzuwächse erzielt, zu denen vor allem die Kernmarken NIVEA, Eucerin und La Prairie beigetragen hätten. Im Bereich tesa habe sich die Umsatzentwicklung im Jahresverlauf verbessert und sei in ein starkes viertes Quartal gemündet. Der Zuwachs sei vor allem auf das Industriegeschäft sowie das Geschäft mit den Endverbrauchern zurückzuführen.Die Zuwächse bei den Umsätzen sowie die gestiegenen Marktanteile werte der Vorstand als Zeichen der hohen Wettbewerbsfähigkeit, des starken Geschäftsmodells und der attraktiven Produkte bzw. Innovationen. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2016 würden am 8. März 2017 veröffentlicht. Das Ziel, 2016 eine gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserte EBIT-Marge (2015: 14,4%) zu erreichen, sei bestätigt worden. Auf das Geschäftsjahr 2017 blicke man laut Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich mit vorsichtigem Optimismus.Das Produktportfolio mit starken Marken habe Beiersdorf 2016 trotz schwieriger Marktbedingungen nach Einschätzung der Analysten eine solide Entwicklung ermöglicht. Sie sähen mit Blick auf das Produktportfolio und die hohe Innovationskraft weiteres Wachstumspotenzial. Die laufenden Effizienzmaßnahmen würden zudem die Aussicht auf einen Anstieg der Profitabilität bieten.Risiken für die Geschäftsentwicklung würden eine mögliche Zurückhaltung der Verbraucher infolge politischer Krisen und einer schwächeren Wirtschaft in den Absatzmärkten, ein sich weiter verschärfender Wettbewerb mit Konkurrenten wie L'Oréal, Procter & Gamble oder Henkel sowie negative Einflüsse aus Wechselkursentwicklungen darstellen.Für eine Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung sei aus Sicht der Analysten ein nachhaltiger Ausbruch über 89,54 Euro erforderlich. Der damit einhergehende Vorstoß auf ein neues Allzeithoch wäre ein starkes bullisches Signal. Potenzielle Kursziele hätten sich dann aus den Fibonacci-Extensions bei 93,50 Euro (127,2%) und 98,53 Euro (161,8%) herleiten lassen. Auf der anderen Seite ließe ein Rückfall unter die wichtige Unterstützung bei 75,00 Euro eine Ausweitung der Konsolidierung zur Korrektur erwarten, zumal damit zugleich die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen würde. In diesem Fall wäre nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK mit weiteren Abgaben auf 67,92 bzw. 65,00 Euro zu rechnen. (Ausgabe vom 23.01.2017)