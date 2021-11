ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (11.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie nähert sich der 50-Tage-Linie - AktiennewsDie Aktie von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) notiert am Donnerstag nach der ersten Handelsstunde 1,97% höher bei 95,28 Euro, so die Experten von XTB.Es fehle nicht viel, um das offene Gap vom 28. Oktober zu schließen und die 50-Tage-Linie zu testen. Der gleitende Durchschnitt habe sich bereits am 27. Oktober als starke Hürde erwiesen, was zu einem Rückschlag und einem tieferen Tief geführt habe - vor zwei Wochen sei der Kurs auf den tiefsten Stand seit Ende April gerutscht. Um den mittelfristigen Abwärtstrend zu beenden, müsste das Hoch bei 98,86 Euro überwunden werden. Die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 97,45 Euro verlaufe, könnte für die Bullen einen starken Widerstand darstellen und eine Umkehr erschweren.Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:95,46 EUR +2,03% (11.11.2021, 12:37)Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:95,30 EUR +1,84% (11.11.2021, 12:48)