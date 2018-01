Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (09.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) und senkt das Kursziel von 90 auf 88 Euro.Mit den auf vorläufigen Zahlen für 2017 basierenden organischen Wachstumsraten beim Umsatz des Hamburger Konzerns und der beiden Unternehmensbereiche habe Beiersdorf die zuvor angehobenen Unternehmensziele übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beim nominalen Konzernumsatz seien die Markterwartungen aber nur knapp erreicht worden. Die Ziele für die EBIT-Umsatzrendite seien für den Konzern und die Consumer-Sparte bekräftigt, für tesa sogar erhöht worden. Enttäuschend seien dagegen die Angaben zur erwarteten Nachsteuer-Umsatzrendite ausgefallen, die sich gegenüber dem Vorjahreswert verringern solle. Strauß habe seine Schätzungen überarbeitet und das Kursziel leicht von 90 auf 88 Euro reduziert.Auf Basis des in den vergangenen Wochen angestiegenen Kurses resultiert daraus die Herabstufung der Beiersdorf-Aktie von halten auf "verkaufen", so Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2018)Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:100,50 EUR +0,20% (09.01.2018, 11:20)