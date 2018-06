Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (27.06.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Rasche Erholung eingeleitet - ChartanalyseWie bereits in der vergangenen Analyse vom 20. Juni 2018 kurz umrissen wurde, befand sich das Papier des Hamburger Unternehmens Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) seit den Verlaufstiefs aus März dieses Jahres in einem intakten Ausbruchsvorgang und erreichte bereits ein erstes Verlaufshoch bei 100,90 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Nachricht über den vorzeitigen Rücktritt des CEO sei aber als Verkaufsargument seitens der Marktteilnehmer genommen worden und habe zu einem Rückschlag zurück auf das Ausbruchsniveau aus Ende April, der dort ansässigen Nackenlinie einer SKS-Formation sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis abwärts geführt.Doch bereits zwei Tage nach dem crashartigen Kursverlust auf diese Dreifach-Unterstützung sei wieder vermehrt Vertrauen in das Wertpapier zurückgekehrt und habe einen ersten signifikanten Test des federführenden Abwärtstrendkanals seit Ende Dezember sowie des EMA 50 auf Tagesbasis erlaubt. Womöglich nehme die Aktie bald wieder erneut Anlauf auf die entscheidende Hürde oberhalb des Abwärtstrendkanals und könnte hierdurch das Kaufsignal aus Anfang Mai weiter umsetzen.Die gestrige Aufwärtsbewegung habe in einem schwachen Marktumfeld kurzfristige Gewinne exakt an den EMA 50 erlaubt. Doch erst über dem nächsten 38,2% Fobonacci-Retracement bei 97,46 Euro dürfte das Anfang Mai aufgestellte Kaufsignal konsequent weiter in Richtung 102,00 Euro und somit die Hochs aus Dezember 2017 umgesetzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.06.2018)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:95,06 EUR -0,19% (27.06.2018, 10:23)