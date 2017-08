Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (04.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von 89 auf 87 Euro.Der Hamburger Konzern habe im ersten Halbjahr 2017 erneut ein ordentliches Wachstumstempo vorgelegt und dies sogar trotz eines Hackerangriffs auf die IT, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die dadurch in Q2 nicht erzielten Umsätze seien allerdings nach Angaben des Managements nicht verloren, sondern würden voraussichtlich in Q3 nachgeholt. Daher habe die IT-Attacke auch keine Auswirkungen auf den Ausblick für das Gesamtjahr, der vom Vorstand bestätigt worden sei.Die enttäuschte Reaktion an der Börse auf den Zwischenbericht zeige jedoch, dass die Marktteilnehmer mittlerweile sehr anspruchsvoll geworden seien. Die Veröffentlichung von leicht unter den Markterwartungen liegenden Zahlen hätten einige Investoren zum Anlass genommen, sich von der Beiersdorf-Aktie zu trennen.