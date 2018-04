Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

93,00 EUR -0,64% (06.04.2018, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

92,94 EUR -0,49% (06.04.2018, 09:38)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (06.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Größere Trendwende möglich - ChartanalyseAnfang März - als Quartalszahlen vorgestellt wurden - sackte die Aktie von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) auf eine markante Unterstützung durch, doch wenig später ließen sich zunehmend Käufer wieder blicken und etablierten eine feste Aufwärtsbewegung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieses Vertrauen der Aktionäre könnte im weiteren Verlauf bei der Beiersdorf-Aktie für eine markante Aufwärtsbewegung sorgen, zudem könnte sich aus der charttechnischen Formationslage seit Anfang Februar sogar noch eine größere Trendwende entwickeln. Denn die an den Tag gelegte Kursstärke und damit einhergehender Sprung über die markante Hürde bestehend aus dem EMA 200 könnten als Indiz für weitere Gewinne in der Beiersdorf Aktie gewertet werden.Investoren, die nach dem 1. März 2018 auf steigende Kurse gesetzt hätten, könnten sich über ein bequemes Gewinnpolster freuen, sollten jedoch zwingend ihre Stops jetzt nachziehen oder schon nachgezogen haben. Kurzfristigen Rückläufer unter dem EMA 200 könnten nämlich nicht ausgeschlossen werden, die Grundtendenz bleibe jedoch kurzfristig bullisch.Risikofreudige Anleger könnten bereits auf aktuellem Kursniveau einen Long-Einstieg wagen, sodass bis zum Niveau von grob 98,00 Euro gesetzt werden könne. Allerdings sollte eine Verlustbegrenzung noch knapp unter der Marke von 90,00 Euro angesetzt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: