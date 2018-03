Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

87,48 EUR +0,77% (28.03.2018, 09:13)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (28.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Consumer-Segment wächst - AktienanalyseKann die Aktie von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) bald wieder dreistellige Kurse schreiben? Aktuell jedenfalls notiert der DAX-Titel auf einem interessanten Kursniveau, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die im DAX notierte Beiersdorf sei nach eigenen Angaben in rund 200 Ländern vertreten. Das internationale Markenportfolio sei sowohl auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Verbrauchers als auch auf regionale Besonderheiten abgestimmt. Weltweit verfüge Beiersdorf über etwa 150 Tochtergesellschaften. Kerngeschäft sei der Unternehmensbereich Consumer, welcher Körperpflegeprodukte umfasse. Eines der Vorzeigeprodukte des Konzerns sei Nivea. Die erste Nivea-Creme sei nach Informationen des Unternehmens bereits im Jahr 1911 produziert worden. Ein echter Klassiker also. Heute zähle Nivea zu den bekanntesten Hautpflegemarken der Welt.Im Geschäftsjahr 2017 habe Beiersdorf den Umsatz um 4,5 Prozent auf 7,06 Mrd. Euro erhöhen können. 82 Prozent des Umsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Beiersdorf durch das weniger konjunktursensible Geschäftsfeld mit Pflegeprodukten generiert. Das zweite Geschäftsfeld des Konzerns sei tesa und umfasse somit die Produktion von Klebeprodukten für die Industrie wie auch für den Endverbraucher.Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Aktie von Beiersdorf in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 84 Euro verlaufe. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 85,12 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.03.2018)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:87,18 EUR -0,23% (28.03.2018, 09:44)