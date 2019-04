Bisher würden Investoren hier aber noch verstärkt auf Wachstumstitel setzen. Seit der Technologieblase habe es noch nie eine so breite Renditekluft zwischen Wachstums- und Value-Titeln gegeben. Dabei sei es von 1995 bis zum Ausbruch der globalen Finanzkrise leicht gewesen, mit japanischen Value-Aktien Geld zu verdienen. In den letzten Jahren allerdings hätten Anleger eher Wachstumspapiere favorisiert und zum Beispiel in japanische Robotikfirmen oder die Halbleiterindustrie investiert. Sie hätten sich geweigert hartnäckig zu glauben, dass die japanische Wirtschaft nach Jahrzehnten der Leistungsschwäche ihre Rentabilität tatsächlich steigern könnte.



Ein Blick auf wertorientierte japanische Großunternehmen zeige jedoch, dass diese Denkweise veraltet sei: Seit fast zehn Jahren würden die operativen Margen größerer Unternehmen außerhalb der Finanzbranche nach oben gehen. In vielen Fällen sei der Ertrag bei Value-Aktien sogar stärker als bei Growth-Titeln gewachsen. Es scheine also, als gelte die Korrelation von Ertragswachstum und Aktienkursen bei Value-Aktien nicht mehr.



Dieses Szenario führe zu guten Einstiegspreisen für Anleger, die glauben würden, dass japanische Unternehmen bei ihrer Rentabilität echte Fortschritte machen könnten. Dazu kämen weitere erfreuliche Entwicklungen, wie Verbesserungen in der Corporate Governance oder Steigerungen bei den Eigenkapitalrenditen. Sowohl die Dividendenausschüttungen als auch die Aktienrückkäufe würden sich historischen Höchstständen nähern. Unternehmensleitungen würden eine größere Bereitschaft zeigen, mit Investoren in den Diskurs zu treten. Bei den Aktienrenditen und operativen Margen hätten japanische Firmen mittlerweile vor allem andere entwickelte Märkte eingeholt.



Nach Jahren der Ineffizienz würden sich viele Investoren auch von diesen Verbesserungen nur schwer überzeugen lassen. Darum werde die Hälfte der japanischen Unternehmen immer noch unter ihrem realen Buchwert gehandelt. Zum Vergleich: In Europa seien es nur 20 Prozent und in den USA sogar weniger als 10 Prozent der Unternehmen. Die Experten von M&G Investments sähen daher im Japan der neuen Ära erhebliche Chancen für langfristig orientierte Investoren. (26.04.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Johan du Preez, Head of Japanese Equities bei M&G Investments, kommentiert die Aussichten für japanische Aktien nach der Inthronisation des neuen Kaisers am 1. Mai 2019.Reiwa heiße die neue kaiserliche Dynastie Japans - frei übersetzt bedeute das in etwa: Schöne Harmonie. Wir denken, dass nun auch für japanische Value-Aktien harmonischere Zeiten kommen, so die Experten von M&G Investments.