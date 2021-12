Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (09.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Befesa, einem auf Stahlstaubrecycling spezialisierten Unternehmen, habe seit der Empfehlung im "Aktionär" im Dezember 2020 eine starke Performance an den Tag gelegt. Um 35 Prozent sei der Aktienkurs gestiegen, deutlich stärker als beispielsweise der DAX Nach Einschätzung der Privatbank Berenberg habe Befesa noch reichlich Luft nach oben. Analyst Benjamin Pfannes-Varrow habe die Einstufung für die Aktie nach einer hausinternen Veranstaltung mit dem Konzernchef auf "buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Industrierecycler sei nach wie vor auf dem besten Weg zu seinen Prognosen, womit er ein Rekordjahr abrunden würde, habe Pfannes-Varrow geschrieben.Zuversicht schöpfe der Analyst aus den China-Plänen von Befesa. Das Unternehmen habe sich Aufträge für die erste Stahlstaub-Recyclinganlage in der chinesischen Provinz Jiangsu gesichert. Basierend auf den Verträgen sei der CEO zuversichtlich, 2022 einen Auslastungsfaktor von 80 bis 90 Prozent zu erreichen, so der Analyst.Auch im Hinblick auf die Übernahme von American Zinc Recycling wolle das Unternehmen im nächsten Jahr beim Gewinn zweistellig wachsen. Berenberg rechne mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 16 Prozent auf 227 Millionen Euro."Der Aktionär" bleibt ebenfalls bullish für Befesa, zumal die Aktie für auf Nachhaltigkeit fokussierte Fonds weiter interessant sein dürfte, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2021)