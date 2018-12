XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

37,50 EUR 0,00% (13.12.2018, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

37,60 EUR +1,08% (13.12.2018, 12:04)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (13.12.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: Markteintritt in China sorgt für Fantasie - AktienanalyseBefasa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im September sei Wirecard in den DAX aufgestiegen und habe dort die Commerzbank ersetzt. Angesichts der Tragweite dieses Wechsels sei beinahe untergegangen, dass es auch im SDAX zu einem Tausch gekommen sei: Befesa, Börsenneuling des Jahres 2017, sei in den Kleinwerteindex aufgenommen worden. Mit den Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycele Befesa jährlich mehr als 1.300 Kilotonnen (kt) Reststoffe und produziere mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führe der Konzern dem Rohstoffmarkt zu und reduziere somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen.Für die ersten neun Monate 2018 habe Befesa einen stabilen Umsatz von 156,7 Mio. Euro gemeldet. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe die Gesellschaft ihren bereinigten operativen Gewinn um 2,1 Prozent auf 128,9 Mio. Euro steigern können. Unter dem Strich sei der Gewinn vor allem wegen geringerer Finanzaufwendungen um fast 60% auf 66,5 Mio. Euro nach oben gesprungen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Befesa-Aktie: