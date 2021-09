XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

66,00 EUR +2,17% (30.09.2021, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

65,90 EUR +1,54% (30.09.2021, 16:47)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (30.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: Insiderverkauf sorgt Missstimmung - AktienanalyseNach Vorlage hervorragender Halbjahreszahlen Ende Juli haben sich Analysten positiv zu dem Recyclingspezialisten Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) zu Wort gemeldet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für die Aktie von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Aussichten seien im zweiten Halbjahr gut für den Industrierecycler geblieben. Nach der hauseigenen "German Corporate Conference" hätten die Experten ihre Sichtweise nochmals bestätigt. Demnach dürfte 2021 ein Rekordjahr für das Unternehmen werden. Das obere Ende der diesjährigen Zielspanne sei in Reichweite.Eigentlich gute Aussichten also. Nur der jüngste Insiderverkauf von Befesa-Manager Federico Barredo Ardanza - 3.500 Stück zu je 71 Euro - sorgt für ein wenig Missstimmung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2021)Börsenplätze Befesa-Aktie: