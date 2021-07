XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

63,40 EUR -2,16% (01.07.2021, 11:58)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

63,20 EUR -2,47% (01.07.2021, 11:44)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (01.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Befesa war der persönliche Favorit des Experten Thomas Bergmann von "Der Aktionär" für 2021. Das sei eines der ESG-Unternehmen. Gestern habe die Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Der Ausbruch über die Hürde bei 64 Euro werde leider wahrscheinlich einem Test unterzogen, denn das Unternehmen habe einen Dividendenabschlag. 1,17 Euro Dividende werde bezahlt. Grundsätzlich sei der Aktienprofi aber positiv gestimmt. Befesa habe sich zuletzt in Amerika sehr gut verstärkt. Kurse deutlich über 70 Euro sind bei der Befesa-Aktie möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.07.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Befesa-Aktie: