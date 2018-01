Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das portal liberal hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages im Jahre 1963 war ein Zeichen der Aussöhnung zwischen beiden Völkern und ein Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft. Der Élysée-Vertrag als Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft hat mit dem deutsch-französischen Jugendwerk und Städtepartnerschaften den Grundstein für das gegenseitige Verständnis beider Nationen gelegt. Der Vertrag war die Zündung für ein großartiges Friedensprojekt und ein Versprechen für zukünftige Generationen aller europäischen Länder. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir Freien Demokraten fortschreiben und begrüßen die deutsch-französischen Initiativen zur Aktualisierung des Élysée-Vertrages.Die ganze Welt und in ihr Europa befinden sich in einer Zeitenwende. Auch heute braucht es wieder einen mutigen gemeinsamen Aufbruch in die Zukunft der EU. In einem aktualisierten Vertrag sollen neue Ziele und Formen der Zusammenarbeit definiert werden. Davon soll auch Europa als Ganzes profitieren. Damit Europa insgesamt an Stärke gewinnt, ist es uns Freien Demokraten wichtig, dass Reformen für mehr Effizienz und Transparenz in der EU beherzt angegangen werden. Kooperationen auf europäischer Ebene wollen wir dort stärken, wo sie Sinn machen: bei Digital- und Energiebinnenmarkt, gemeinsamer Migrationspolitik und Sicherung der Außengrenzen sowie im Bereich Verteidigung, Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Neue Budgettransfers lehnen wir hingegen ab. Wir setzen auf eine stärkere finanzielle Eigenverantwortung der Euro-Staaten unter Wahrung der Haushaltsdisziplin." (22.01.2018/ac/a/m)