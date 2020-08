Doch ein konzentriertes Portfolio funktioniere nicht mit jeder Aktie. Ausgezeichnete Kandidaten seien nach Meinung der Experten Unternehmen, die ihren Gewinn pro Aktie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren um mehr als 10 Prozent pro Jahr steigern könnten. Die Untersuchungen der Experten würden zeigen: Globale Unternehmen, die ein derart konstantes Gewinnwachstum über einen Zeitraum von drei Jahren erzielt hätten, hätten den Markt um durchschnittlich 2,2 Prozent pro Jahr übertroffen; diejenigen Unternehmen, die das über einen Zeitraum von fünf Jahren geschafft hätten, hätten einen Zusatzertrag von 3,5 Prozent pro Jahr erzielt.



Heute sei langfristiges Wachstum nicht einfach zu finden. Angesichts der Unsicherheit über die Pandemie und die globale Rezession sei es vielleicht unrealistisch, ein Gewinnwachstum von 10 Prozent anzustreben. Doch erstens bedeute der diesjährige Gewinneinbruch nicht unbedingt, dass die langfristigen Aussichten stark beeinträchtigt seien. Zweitens würden Konsensprognosen vermuten lassen, dass viele Unternehmen nach wie vor mit einem Gewinnwachstum von mehr als 10 Prozent pro Jahr rechnen würden. Und drittens habe eine ausgewählte Gruppe von qualitativ hochwertigen Unternehmen ein noch größeres Potenzial.



Schon vor der Pandemie habe nur eine kleine Zahl von Unternehmen ihre Wachstumserwartungen tatsächlich erfüllt. Die Experten hätten deshalb 110 der qualitativ hochwertigsten Unternehmen noch strenger ausgewählt, was ein noch größeres Nachholpotenzial aufgedeckt habe. Diese Unternehmen würden über bewährte Geschäftsmodelle, Wettbewerbsvorteile, solide Bilanzen und ein erstklassiges Management verfügen. Die Untersuchungen der Experten würden nahelegen, dass sich die langfristigen Gewinnwachstumsraten für diese Gruppe auf 15,4 Prozent pro Jahr verbessern könnten, sobald das Schlimmste der Rezession überstanden sei.



Mit konzentrierten Ansätzen seien Anleger in der Lage, die vielversprechendsten Kandidaten herauszufiltern. Die Experten würden glauben, dass dadurch Portfolios mit einer kleinen Anzahl von Unternehmen so positioniert werden könnten, dass sie der Volatilität von Covid-19 standhalten und bei einer Erholung langfristig einen beständigen Zusatzertrag erzielen würden. (27.08.2020/ac/a/m)







Sollten Anleger also dem Drang widerstehen, sich angesichts zunehmender Unsicherheiten durch mehr Diversifikation abzusichern? Was derzeit für konzentrierte Investment-Strategien spreche, lese man untenstehend (Auszüge): Alphabet und Apple in diesem Jahr extrem gut entwickelt. Die optimale Zahl der Aktien liege auf lange Sicht allerdings zwischen 20 und 35, würden wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. In einem globalen Aktienportfolio würden die meisten Diversifikationsvorteile mit 20 Aktien erzielt. Bei mehr als 35 Aktien zeitige die Streuung kaum mehr eine Wirkung.